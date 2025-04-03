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İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları Yükseldi

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İstanbul serbest piyasada dolar 37,9320 liradan, avro ise 41,5210 liradan işlem görüyor. Doların satış fiyatı 37,9300 lira, avronun satış fiyatı ise 41,5210 lira olarak belirlendi. Dün dolar 37,9200 lira, avro ise 41,0780 liradan satılmıştı.

İstanbul serbest piyasada dolar 37,9320 liradan, avro 41,5210 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 37,9300 liradan alınan dolar, 37,9320 liradan satılıyor. 41,5190 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 41,5210 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 37,9200 lira, avronun satış fiyatı ise 41,0780 lira olmuştu.

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Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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