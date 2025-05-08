İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları Güne Nasıl Başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 38,6440 liradan, avro ise 43,8150 liradan işlem görüyor. Dolar ve avro fiyatlarında önceki güne göre küçük değişiklikler gözlemlendi.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,6440 liradan, avro 43,8150 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 38,6420 liradan alınan dolar, 38,6440 liradan satılıyor. 43,8130 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 43,8150 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 38,6390 lira, avronun satış fiyatı ise 43,9290 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi