Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 42,5630 liradan, avro ise 49,6620 liradan haftaya başladı. Doların önceki günkü satış fiyatı 42,5150 lira, avronun ise 49,5840 lira idi.
Cuma günü doların satış fiyatı 42,5150, avronun satış fiyatı ise 49,5840 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi