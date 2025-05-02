İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları Artış Gösterdi
İstanbul serbest piyasada dolar 38,5620 liradan, avro ise 43,6620 liradan işlem görmeye başladı. Dolar ve avro fiyatları önceki güne göre artış göstermiştir.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,5620 liradan, avro 43,6620 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 38,5600 liradan alınan dolar, 38,5620 liradan satılıyor. 43,6600 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 43,6620 lira olarak belirlendi.
Çarşamba günü doların satış fiyatı 38,4910 lira, avronun satış fiyatı ise 43,8680 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi