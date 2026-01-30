Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 43,4970 liradan, avro ise 51,9110 liradan güne başladı. Doların satış fiyatı önceki güne göre artış gösterdi.
İstanbul serbest piyasada dolar 43,4970 liradan, avro 51,9110 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 43,4950 liradan alınan dolar, 43,4970 liradan satılıyor. 51,9090 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,9110 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,4200, avronun satış fiyatı ise 52,0210 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi