İstanbul'da Dolar ve Avro'nun Haftaya Başlangıç Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 38,0040 liradan, avro ise 41,1530 liradan işlem görmeye başladı. Önceki günün fiyatlarıyla karşılaştırıldığında, dolarda küçük bir değişim gözlemleniyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,0040 liradan, avro 41,1530 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 38,0020 liradan alınan dolar, 38,0040 liradan satılıyor. 41,1510 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 41,1530 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 38,0130 lira, avronun satış fiyatı ise 41,3460 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi