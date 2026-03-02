Haberler

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Güncelleme:
İstanbul serbest piyasada dolar 43,9690 liradan, avro 51,7970 liradan işlem görmeye başladı. Cuma günü dolar 43,9600, avro ise 51,8810 liradan satılmıştı.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,9690 liradan, avro 51,7970 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 43,9670 liradan alınan dolar, 43,9690 liradan satılıyor. 51,7950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,7970 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 43,9600, avronun satış fiyatı ise 51,8810 lira olmuştu.

