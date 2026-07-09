Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 46,8770 liradan, avro ise 53,7040 liradan güne başladı. Dünkü kapanışa göre dolar ve avroda yükseliş görüldü.
İstanbul serbest piyasada dolar 46,8770 liradan, avro 53,7040 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 46,8750 liradan alınan dolar, 46,8770 liradan satılıyor. 53,7020 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,7040 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 46,8590 lira, avronun satış fiyatı ise 53,5090 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz