Haberler

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 43,8650 lira, avro ise 51,8070 lira seviyesinden işlem görüyor. Doların önceki gün satış fiyatı 43,8580, avronun ise 51,6820 lira olarak belirlenmişti.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,8650 liradan, avro 51,8070 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,8630 liradan alınan dolar, 43,8650 liradan satılıyor. 51,8050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,8070 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,8580, avronun satış fiyatı ise 51,6820 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket

Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket
Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu

Velinin teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi

Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Enkazdan ilk görüntüler! Şehit pilotumuzla ilgili kahreden detay

Şehit pilotumuzla ilgili yürek yakan detay! Enkazdan ilk görüntüler
Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket

Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket
CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı

Jandarmaya da hemşireye de yapmadığını bırakmadı
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı

Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı