İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Haftaya Yükselişle Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 40,8920 liradan ve avro 47,8670 liradan işlem görerek haftaya başladı. Cuma gününe göre ufak bir artış gözlemlendi.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,8920 liradan, avro 47,8670 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 40,8900 liradan alınan dolar, 40,8920 liradan satılıyor. 47,8650 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,8670 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 40,8980, avronun satış fiyatı ise 47,8480 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Çiftçi bir traktör patatesi köy meydanına döktü, bakanlık soruşturma başlattı

Görüntü gündem oldu, bakanlık o isim için harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den bomba orta saha hamlesi

Resmi teklif yapıldı! Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.