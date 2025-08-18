İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Haftaya Yükselişle Başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 40,8920 liradan ve avro 47,8670 liradan işlem görerek haftaya başladı. Cuma gününe göre ufak bir artış gözlemlendi.
Serbest piyasada 40,8900 liradan alınan dolar, 40,8920 liradan satılıyor. 47,8650 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,8670 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 40,8980, avronun satış fiyatı ise 47,8480 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi