Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Güncelleme:
İstanbul serbest piyasada dolar 42,9650 liradan, avro ise 50,5340 liradan işlem görmeye başladı. Önceki gün dolar 42,9380, avro ise 50,6080 liradan satılmıştı.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,9650 liradan, avro 50,5340 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 42,9630 liradan alınan dolar, 42,9650 liradan satılıyor. 50,5320 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 50,5340 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 42,9380, avronun satış fiyatı ise 50,6080 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Çil - Ekonomi
500

