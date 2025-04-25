İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Güne Yükselişle Başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 38,4220 liradan, avro ise 43,5770 liradan işlem görmeye başladı. Önceki gün dolar 38,3200 lira, avro ise 43,7270 lira seviyesindeydi.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,4220 liradan, avro 43,5770 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 38,4200 liradan alınan dolar, 38,4220 liradan satılıyor. 43,5750 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 43,5770 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 38,3200 lira, avronun satış fiyatı ise 43,7270 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi