Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasasında dolar 43,8540 liradan, avro ise 51,6950 liradan işlem görüyor. Doların satış fiyatı bir önceki güne göre artış gösterdi.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,8540 liradan, avro 51,6950 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 43,8520 liradan alınan dolar, 43,8540 liradan satılıyor. 51,6930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,6950 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 43,8400, avronun satış fiyatı ise 51,7140 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Mahmut Çil
