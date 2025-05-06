İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Güncel Seviyeleri
İstanbul serbest piyasada dolar 38,6080 liradan, avro ise 43,7350 liradan işlem görmeye başladı. Dün doların satış fiyatı 38,5830 lira, avronun satış fiyatı ise 43,8250 lira olarak kaydedilmişti.
İstanbul serbest piyasada dolar 38,6080 liradan, avro 43,7350 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 38,6060 liradan alınan dolar, 38,6080 liradan satılıyor. 43,7330 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 43,7350 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 38,5830 lira, avronun satış fiyatı ise 43,8250 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi