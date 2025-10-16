Haberler

İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 41,8420 liradan, avro 48,9120 liradan güne başladı. Dolar, dün 41,8400 lira, avro ise 48,6720 lira seviyesindeydi.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,8420 liradan, avro 48,9120 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 41,8400 liradan alınan dolar, 41,8420 liradan satılıyor. 48,9100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,9120 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 41,8400, avronun satış fiyatı ise 48,6720 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anlaşma tamam! Merih Demiral imzayı atıyor

Anlaşma tamam! Merih Demiral imzayı atıyor
Davutoğlu'nun konferansı iptal edildi

Davutoğlu'nu küplere bindiren iptal kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.