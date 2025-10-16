İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 41,8420 liradan, avro 48,9120 liradan güne başladı. Dolar, dün 41,8400 lira, avro ise 48,6720 lira seviyesindeydi.
İstanbul serbest piyasada dolar 41,8420 liradan, avro 48,9120 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 41,8400 liradan alınan dolar, 41,8420 liradan satılıyor. 48,9100 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,9120 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 41,8400, avronun satış fiyatı ise 48,6720 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi