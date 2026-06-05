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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

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İstanbul serbest piyasada dolar 46,0810 liradan, avro ise 53,5330 liradan işlem görüyor. Dün dolar 45,9670, avro 53,6320 liradan kapanmıştı.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,0810 liradan, avro 53,5330 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 46,0790 liradan alınan dolar 46,0810 liradan satılıyor. 53,5310 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,5330 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 45,9670, avronun satış fiyatı ise 53,6320 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
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