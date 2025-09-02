Haberler

İstanbul'da Balık Sezonu Açıldı: Hamsi ve İstavrit Bolluğu

İstanbul'da balık sezonu 1 Eylül'de açıldı. Tezgahlarda hamsi ve istavrit bolluğu gözlemlenirken, balık fiyatları geçen yıla göre artış gösterdi. Balıkçılar, gelen taleple birlikte önümüzdeki günlerde daha fazla bolluk olacağını belirtiyor.

Balık sezonunun açılmasıyla İstanbul'da tezgahlar bereketlendi, hamsi ve istavrit bolluğu dikkat çekti.

1 Eylül'de av sezonunun açılmasıyla birlikte İstanbul'daki balık tezgahları yeniden hareketlendi. Tezgahlarda çeşitliliğin arttığı görülürken, özellikle hamsi ve istavritin bol olması dikkat çekti. Balıkçılar, sezonun ilk günlerinde tezgahların bereketli olduğunu belirtirken, vatandaşların da en çok hamsi ve istavrite ilgi gösterdiği gözlendi. Balık fiyatlarının ise geçen seneye göre bir miktar arttığı görüldü.

Bu balık sezonuna hamsi ve istavrit bolluğuyla girdiklerini belirten balıkçı Hüseyin Kalyoncu, "1 Eylül itibariyle 'Vira Bismillah' dedik. Bu sezon palamut ile başlayamadık, geçen sene palamut bolluğu vardı. Sezona hamsi ve istavrit ile başladık. Tezgahlarda çeşit olarak bolluk var. Hamsi ve istavritin kilosu 200-250 lira, palamut 350-400 lira, çupra 200 liradan başlıyor. Geçen sene daha ucuz fiyatlardan başlamıştık, bu sene biraz fiyat artışı da var" dedi.

"En ucuz balığın kilosu 200-250 lira"

Önümüzdeki günlerde tezgahlarda daha fazla bolluk görüleceğini ifade eden balıkçı Ömer Satıcı ise "Balık sezonunun açılmasıyla her balıkta bolluk olmuyor. Bu sene hamsi ve istavrit bolluğuyla sezonu açtık. En ucuz balığın kilosu 200-250 lira. Palamut balığı ise henüz gelmeye başlamadı. Önümüzdeki günlerde diğer balık türlerinde de bolluk görmeye başlayabiliriz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e gözdağı: Bunu yapan faturasını öder

Afganistan'daki depremde ölü sayısı 1400'ü geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Sinop yanıtı: Ah ülkem ne hallere kaldı

Markasına kadar açıklandı: İşte bakanlık tarafından satışı yasaklanan o ürün

Yasemin ve İzzet Özilhan hakkında şaşırtan iddia! 14 yıllık evlilik krizin eşiğinde

