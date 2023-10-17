İstanbul'da 65 yaş üstü yolculara ücretsiz taşıma devam edecek

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmelerİ ( İett ) Genel Müdürü İrfan Demet, özel halk otobüsçülerin 65 yaş ve üstü yolcuları ayda 4 gün hariç ücretsiz taşımama kararının İstanbul'da uygulanmayacağını, ücretsiz taşımanın devam edeceğini duyurdu.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın özel halk otobüslerine olan desteğini yetersiz buldukları için Türkiye genelinde 65 yaş üstü vatandaşların da olduğu ücretsiz taşıma hakkı olan 18 farklı gruptaki yolcuların her ayın yalnızca 1'i ile 4'ü arası ücretsiz taşınacağını, diğer günlerde ise ücret talep edileceğini açıklamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İETT Genel Müdürü İrfan Demet, konuya ilişkin sosyal medya hesabı X'den açıklama yaptı. Demet, şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn Ekrem İmamoglu'nun ulaşım vizyonuyla uygulamaya koyduğumuz, Özel Taşımacılık İşletim Sistemi (ÖTİS) sayesinde, ücretsiz taşınan yolcuların maliyetleri İBB tarafından karşılanmakta olup; yolcularımıza ve halk otobüsü işletmecilerine mağduriyet yaşatılmamaktadır. Dolayısıyla, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin (TÖHOB), 4736 Sayılı Yasa kapsamında ücretsiz taşınma imtiyazına sahip yolcu guruplarını; tüm illerde faaliyet gösteren halk otobüslerince taşımak istememelerine yönelik açıklama ve uygulamaları İstanbul'da uygulanmayacaktır."