Haberler

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden Sinir Otu ile Antibiyotik Direncine Çözüm

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri, sinir otu bitkisinin antibiyotik direncine karşı doğal bir çözüm olabileceğini gösteren bir çalışmaya imza attı. Araştırmada, sinir otu özütünün yüksek doz antibiyotik kullanımını azaltabileceği ve tedaviye destek sağlayabileceği ortaya kondu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri Ayşegül Şahin ve Deniz Helin Polat, sinir otu bitkisinin antibiyotik direncine karşı doğal bir çözüm olabileceğini gösteren bir çalışmaya imza attı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğrencileri, TÜBİTAK desteğiyle yürüttükleri mezuniyet projelerinde söz konusu bitkinin tedavi edici potansiyelini bilimsel verilerle ortaya koydu.

Öğrencilerin "Plantago Major Ekstraktı ve Vankomisinin Osteomiyelit Tedavisinde Birlikte Kullanım Potansiyelinin Araştırılması" başlıklı çalışmasında, sinir otu bitkisinden elde edilen özütün, antibiyotik tedavisine destek olarak kullanılmasıyla antibakteriyel etkinin artırılması, ilaç dozunun düşürülmesi ve uzun süreli antibiyotik tedavisinin yan etkilerinin azaltılması amaçlandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ali Deniz Dalgıç ve Dr. Öğr. Üyesi Sesil Çınar danışmanlığında yürütülen araştırma sonuçları, sinir otunun osteomiyelit gibi tedavisi güç kemik enfeksiyonlarında yüksek doz antibiyotik kullanımına ihtiyacı azalttığını ve antibiyotiklere bağlı yan etkileri önemli ölçüde düşürdüğünü gösterdi. Yapılan deneylerde, özellikle sinir otu özütünün kemik enfeksiyonuna yol açan bakterilerin çoğalmasını neredeyse tamamen durdurduğu gözlemlendi.

Geleneksel bir uygulamadan ilham alındı

Projeye ilham veren deneyim, Deniz Helin Polat'ın Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşayan anneannesi Yıldız Özdemir'in yaralanan büyükbaş hayvanlarına sinir otu kaynatıp unla karıştırarak uyguladığı geleneksel tedaviye dayanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polat, söz konusu yöntemin, hayvanlarda yaraların beklenenden çok daha hızlı iyileşmesini sağladığını gözlemlediğini aktardı.

Geleneksel bu deneyimin, antibiyotik direncinin artmasına karşı yeni bir çözüm olabileceğini fark ettiğine değinen Polat, "Hem kültürel mirastan ilham alarak hem de modern biyoteknolojinin sunduğu imkanları kullanarak daha etkili ve güvenli bir tedavi geliştirmeyi hedefledik." ifadelerini kullandı.

Ayşegül Şahin de araştırmanın, doğal kaynaklardan elde edilen bitkisel içeriklerle yüksek doz antibiyotik kullanımına duyulan ihtiyacın azaltılabileceğini gösterdiğini belirterek, "Doğa temelli antibakteriyel çözümlerin gelecekte enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kritik bir rol oynayabileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu

158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadından çarpıcı video

Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadın: Paris'te olsaydık...
Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi

Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek

Fiyatları düşürecek yasa geliyor
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.