İstanbul Bilgi Üniversitesi ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında eğitim işbirliği

İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile eğitim işbirliği protokolü imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, söz konusu protokol kapsamında eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılması, öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerinin desteklenmesi ve öğretmenler ile okul yöneticilerinin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

santralistanbul yerleşkesinde düzenlenen protokol imza törenine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Mütevelli Heyet Üyesi Levent Çetin ile Rektör Prof. Dr. Ege Yazgan katıldı.

İmzalanan protokol ile İstanbul'da ortaöğretim öğrencilerinin akademik başarı düzeylerinin yükseltilmesi ve üniversiteye hazırlık sürecinde akademik farkındalıklarının artırılmasına yönelik eğitim programlarının hayata geçirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda, ortaöğretim öğrencilere yönelik meslek tanıtım programları, seminerler, konferanslar ve rehberlik faaliyetleri düzenlenecek.

İşbirliği çerçevesinde İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından, İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, okul yöneticileri ve personele yönelik mesleki yeterliliklerini geliştirecek uygulamalı hizmet içi eğitimler verilecek.

Ayrıca öğretmenler, okul yöneticileri ve personel için İstanbul Bilgi Üniversitesinin lisans, önlisans ve lisansüstü programlarında eğitim ücretlerinde ek indirim imkanı sağlanacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji projelerine akademik ve teknik destek sağlayacak.

İşbirliği kapsamında velilere yönelik projelerin yanı sıra sanatsal, kültürel, sportif, akademik ve çevre bilincine yönelik etkinlikler de düzenlenecek.