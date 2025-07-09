İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Mezuniyet Defilesi Heyecanı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri, bireysel temalarla şekillendirdikleri mezuniyet koleksiyonlarını defileyle tanıttı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bölüm öğrencileri, mezuniyet projeleri kapsamında hazırladıkları koleksiyonlarını santralistanbul Kampüsünde düzenlenen defileyle modaseverlerin beğenisine sundu.

Defilede, 33 mezun adayı öğrencinin tasarımdan kumaş seçimine, aksesuar kullanımından dikişe kadar tüm süreçlerini bireysel olarak üstlendiği toplam 99 özgün parça sergilendi.

Öğrencilerin yıl boyunca yürüttükleri "Koleksiyon Geliştirme" dersi kapsamında ortaya koydukları tasarımlarda, geleneksel güzellik normları sorgulanarak dönüşüm ve geçicilik, hareket halinde olma, tarihsel etkileşim, mimari ve yapısal ögeler, zamanın akışkanlığı gibi kavramlar ele alındı.

Hem güncel meselelere duyarlılıklarını hem de estetik ifade biçimlerini ortaya koyan öğrencilerin koleksiyonunda, yoğun el işçiliği ve tekstil dışı farklı malzeme kullanımı dikkati çekti.

Koreografisini Barış Küçükçiftçi'nin hazırladığı defilede, Alaa Al-Salafi, Asal Jalalat, Asude Eda Bakı, Aybike Akçay, Ayça Kesan, Aylin Bayraktar, Aytak Malekpour Farsadi, Azra Kurtkaya, Bengüsu Alparslan, Berfin Atbaş, Ecem Nur Nayir, Ela Semiz, Emine Betül Öcek, Eylül Gözen, Gaye Yılmaz, Jana Aldaoor, Kevser Selenay Çelebi, Lynn Flaifel, Marina Arefeva, Melisa Metin, Miyuki Yanagisawa, Murat Karagüven, Nil İpek Ünsal, Pelin Özbek, Samet Topuz, Samira Zehra Diker, Selçuk Durdu, Serin Dikel, Simge Olcaytuğ İhtiyaroğlu, Tuana Çamcı, Zehra Berfu Polat ve Zeynep Ölçer'in tasarımları yer aldı.