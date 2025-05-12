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İstanbul Bilgi Üniversitesi, HK Tech 300 Yarışması'na Ortak Oldu

İstanbul Bilgi Üniversitesi, HK Tech 300 Yarışması'na Ortak Oldu
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İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hong Kong merkezli 'HK Tech 300 Uluslararası Start-up Yarışması'nın Türkiye'deki resmi partneri oldu. Yarışma, girişimcilerin Asya pazarlarına açılmasına destek sağlıyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hong Kong merkezli "HK Tech 300 Uluslararası Start-up Yarışması"nın Türkiye'deki resmi partneri oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, City University of Hong Kong tarafından düzenlenen yarışma, girişimcilerin Çin ve Güneydoğu Asya pazarlarına açılmasına destek olmayı hedefliyor.

Program kapsamında Türkiye'den seçilen 9 teknoloji girişimi, yarışmanın 23-24 Mayıs'ta Hong Kong'da yapılacak ikinci etabına katılmaya hak kazandı. Yarışmayı başarıyla tamamlayan girişimler, 1 milyon Hong Kong doları yatırımın yanı sıra inkübasyon, mentörlük ve işbirliği ağlarına erişim gibi desteklerden faydalanabilecek.

HK Tech 300, biyoteknoloji ve sağlık, finansal teknolojiler, yapay zeka ve bilişim, ileri teknolojiler ile çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) gibi alanlarda faaliyet gösteren 5 yaşından genç teknoloji girişimlerine odaklanıyor. Değerlendirme sürecinde inovasyon düzeyi, ekip yetkinliği, ticari uygulanabilirlik, pazar potansiyeli ve toplumsal etki gibi kriterler dikkate alınıyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, gerçekleştirilen işbirliğiyle Spark Up TEKMER aracılığıyla Türkiye'den çıkan girişimcilere uluslararası pazarlara açılma imkanı sunmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BİLGİ Spark-Up TEKMER Müdürü Betül Bayır, Hong Kong'un girişimciler için bir sıçrama tahtası olduğunu belirterek, "HK Tech 300 de bu ekosistemin güçlü bir temsilcisi olarak girişimlere uluslararası başarıya ulaşma konusunda somut fırsatlar sunuyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak, bu değerli işbirliğiyle Türkiye'den daha fazla girişimcinin küresel ölçekte etki yaratmasını desteklemeyi ve Asya pazarlarına açılma sürecinde onlara stratejik bir rehberlik sağlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
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