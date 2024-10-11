İstanbul Avrupa Yakası'nda Elektrik Tüketiminde Yaz Rekoru Kırıldı

BOĞAZİÇİ Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (BEDAŞ) verilerine göre haziran, temmuz, ağustos aylarında İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik tüketimi 7,6 milyar kWh'yi aştı. Yaz aylarında tüketim rekoru 18 Temmuz günü kırıldı.

Avrupa Birliği'nin (AB) İklim İzleme Servisi Copernicus'a göre 2024 yılı, dünyanın kayıtlara geçen en sıcak yazı olarak geçti. Aşırı sıcaklar ve yüksek nemin etkisi ile bu yaz İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik tüketiminde artış gözlendi. İstanbul Avrupa Yakası'nda 5,4 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti sunma hedefi ile faaliyet gösteren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (BEDAŞ) verilerine göre bu yıl elektrik tüketimi 7 milyar 691 milyon kWh'yi aştı. Yılın ilk sekiz aylık verilerine göre İstanbul Avrupa Yakası'nda günlük en yüksek elektrik tüketimi 103.800,92 kWh ile 18 Temmuz günü gözlendi. Geçen yıl en yüksek tüketim 96.443,38 kWh ile 26 Temmuz tarihinde yaşanmıştı.

ARTAN TALEBE YANIT VERMEK İÇİN YATIRIMLAR ARTIRILDI

Artan enerji talebine yanıt vermek için saha ekiplerini güçlendiren BEDAŞ, trafo ve havai hat bakımlarını düzenli olarak yapmaya devam ederken yatırım planlamaları kapsamında, yük bölümü, yeni trafo tesisi, alternatif ring tesisi çalışmalarına ağırlık verdi. Orta gerilim şebekede yaşanacak yük artışı senaryolarına göre yük kaçış manevralarını yapan şirket, canlı sistem üzerinden anlık olarak puant yük durumunu takip ederek arızalar oluşmadan gerekli tedbirleri aldı.