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İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirleri oranı artırıldı

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İşsizlik Sigortası Fonu'nun istihdamı artırma ve işsizlik riskini azaltma amaçlı kullanım oranı, 2026 yılı için yüzde 30'dan yüzde 50'ye yükseltildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak ve çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak gibi çalışmalar için kullanılması öngörülen İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirleri oranı, bu yıl için yüzde 30'dan yüzde 50'ye çıkarıldı.

"İşsizlik Sigortası Fonu Gelirlerinin, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48'inci Maddesinin Yedinci Fıkrasında Belirtilen Amaçlar İçin Kullanılacak Oranının Artırılmasına İlişkin Karar", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun ilgili maddesiyle yüzde 30 olarak belirlenen ve iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak ve teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek, iş gücü piyasası araştırma ve planlama çalışmalarını yapmak ve Fon'dan ödenmek üzere vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlar ile bunlardan ilgili mevzuatına göre Kurum kadrolarına atanan ve Kurum'da çalışmaya devam eden personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılması öngörülen İşsizlik Sigortası Fonu bir önceki yıl prim gelirlerinin oranı, 2026 yılı için yüzde 50'ye çıkarıldı.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
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