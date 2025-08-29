İşsizlik Oranı Yüzde 8'e Geriledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşsizlik oranı geçen aya göre 0,4 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,9 puan azalarak yüzde 8 seviyesinde gerçekleşti" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik oranlarını paylaştı.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, işsizlikte etkin mücadeleyi ve çalışma hayatını güçlendirecek tedbirleri içeren Orta Vadeli Program (OVP) ile Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Bugün açıklanan işgücü verilerinde; işsiz sayısı 2025 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise geçen aya göre 0,4 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,9 puan azalarak yüzde 8 seviyesinde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin büyümesine istihdam imkanlarını artırarak katkı sunmaya devam edeceğiz"

27 aydır tek haneli seviyelerde gerçekleşen işsizlik oranının, OVP ve diğer politikalar ile uyumlu seyrettiğini aktaran Bakan Işıkhan, "İstihdam edilenlerin sayısı ise aynı dönemde 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı yüzde 49,1 seviyesini korudu. Gençlerimizi her alanda desteklediğimiz programlarımızın olumlu neticelerini almaya devam ediyoruz. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 1,9 puan azalarak yüzde 15 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta istihdam oranı ise bir önceki aya göre 0,6 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 1,7 puan artarak yüzde 40,9 oldu. Ülkemizin büyümesine üreterek, çalışarak, istihdam imkanlarını artırarak katkı sunmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - ANKARA