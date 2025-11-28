İşsizlik Oranı Ekim'de Yüzde 8,5'e Geriledi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İş gücü piyasamızdaki güçlü görünüm ekim ayında devam ederken, 30 aydır tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirmiştir" dedi.

Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Ekim 2025 dönemine ilişkin iş gücü istatistikleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İş gücü piyasamızdaki güçlü görünüm ekim ayında devam ederken, 30 aydır tek haneli seviyelerde seyreden işsizlik oranı, ekonomiye duyulan güveni pekiştirmiştir. Ekim ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşirken, istihdam edilen kişi sayısı da 185 bin kişi artarak 32,8 milyon kişiye yaklaşmıştır. Genç ve kadınların istihdamına yönelik uygulanan teşvik programlarının yanı sıra kapsayıcı kalkınma hedefimiz çerçevesinde kadınların çalışma hayatını kolaylaştırıcı, gençlerin eğitimden istihdama geçişinin hızlandırıcı ve atıl iş gücünü azaltıcı yönde adımlar atmaya devam ediyoruz" dedi.

'ALIM GÜCÜNÜ YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Türkiye'nin 2025 yılı itibarıyla yüksek gelir grubu ülkeler sınıfında olmasını beklediklerini kaydeden Yılmaz, "Ülkemizin bu konumunun sürdürülebilir kılınması doğrultusunda beşeri sermayemizin nitelik ve beceri düzeyinin güçlendirilmesi ve iş gücü verimliliğinin yükseltilmesine yönelik politikaları hayata geçirirken emek yoğun sektörlerde istihdamı desteklemeyi sürdüreceğiz. Önümüzdeki 3 yıllık dönemde iş gücüne katılım oranında programımızda öngördüğümüz artışla beraber istihdamın yıllık ortalama 842 bin kişi artmasını ve işsizlik oranının kademeli olarak gerileyerek 2028 yılında yüzde 7,8 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Dezenflasyon programı ile uyumlu, sürdürülebilir ve istihdamı destekleyen büyüme patikasıyla vatandaşımızın alım gücünü yükseltmeyi ve gelir dağılımımızı iyileştirmeyi hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.