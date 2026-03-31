Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şubat ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2026 yılı şubat ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı yüzde 8,5 ile tek haneli rakamlardaki seyrini 34'üncü aya taşımıştır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından, 2026 Şubat ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Uygulanan politikalar sayesinde işsizlik oranının istikrarlı seviyesini koruduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"2026 yılı şubat ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı yüzde 8,5 ile tek haneli rakamlardaki seyrini 34'üncü aya taşımıştır. Küresel belirsizliklerin ve jeopolitik gerilimlerin arttığı bu dönemde, istihdam üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması amacıyla kurumlarımızla eşgüdüm içerisinde aldığımız önlemleri hayata geçiriyoruz."

Emek yoğun sektörlerde sağladığımız destekleri sürdürürken, imalat sanayine yönelik finansman imkanlarını güçlendiriyoruz. Diğer taraftan gençler başta olmak üzere potansiyel işgücünü istihdama kazandıracak ve gençlerimizin üretim odaklı becerilerini artıracak programları devreye alıyoruz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ekseninde yürüttüğümüz politikalarla sürdürülebilir büyümeyi destekliyor, toplumsal refahı da kalıcı olarak artırmayı hedefliyoruz."