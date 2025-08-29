İşsizlik Oranı 27 Aydır Tek Haneli Seviyelerde

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "27 aydır tek haneli seviyelerde gerçekleşen işsizlik oranı, OVP (Orta Vadeli Program) ve diğer politikalarımız ile uyumlu seyretmektedir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, temmuz ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, "İşsizlikle etkin mücadeleyi ve çalışma hayatını güçlendirecek tedbirleri içeren Orta Vadeli Programımız ile Ulusal İstihdam Stratejimiz (UİS) kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün açıklanan iş gücü verilerinde; işsiz sayısı 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise geçen aya göre 0,4 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,9 puan azalarak yüzde 8 seviyesinde gerçekleşti. 27 aydır tek haneli seviyelerde gerçekleşen işsizlik oranı, OVP ve diğer politikalarımız ile uyumlu seyretmektedir. İstihdam edilenlerin sayısı ise aynı dönemde 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı yüzde 49,1 seviyesini korudu" dedi.

Gençleri her alanda destekledikleri programların olumlu neticelerini almaya devam ettiklerini belirten Bakan Işıkhan, "Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 1,9 puan azalarak yüzde 15 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta istihdam oranı ise bir önceki aya göre 0,6 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 1,7 puan artarak yüzde 40,9 oldu. Ülkemizin büyümesine üreterek, çalışarak, istihdam imkanlarını artırarak katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.