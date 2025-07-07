Isparta'da Hububat Hasadı Başladı
Isparta'nın Yalvaç ve Şarkikaraağaç ovalarında hububat hasadı başladı. 156 hektarlık alanda yapılan üretimde dekara yaklaşık 400 kilogram verim elde ediliyor. Hasadın ağustosta tamamlanması bekleniyor.
Isparta'nın birçok ilçesinde yaygın olan hububat üretiminin hasat sezonu başladı.
Isparta'da hububatın büyük çoğunluğunu karşılayan Yalvaç ve Şarkikaraağaç ovalarında üretilen arpa ve buğdaylar olgunlaşmalarının ardından biçerdöverlerle hasat ediliyor.
Hasat işlemlerinde ekinler tane ve saman olarak ayrıştırılıyor.
İl genelinde 156 hektarlık alanda yapılan üretimde, dekar başına yaklaşık 400 kilogram verim alınıyor.
Hububat hasadının ağustosta sona ermesi planlanıyor.
Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Ekonomi