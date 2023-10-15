Isparta'da Egzoz Muayenesi Yaptırmayan 20 Araça Cezai İşlem Uygulandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geçen yılın başında uygulamaya konulan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile egzoz muayenesi yaptırılmayan araçlar trafikte tespit edilmeye başlandı. Isparta'da bugüne kadarki denetimlerde 20 araç tespit edilerek, cezai işlem uygulandı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geçen yılın başında uygulamaya konulan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi ( Egedes ) ile egzoz muayenesi yaptırılmayan araçlar trafikte tespit edilmeye başlandı. Isparta'da bugüne kadarki denetimlerde 20 araç tespit edilerek, cezai işlem uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2022 yılı ocak ayında 81 ilde Egedes'i hayata geçirdi. EGEDES sayesinde egzoz muayenesi yapılmayan araçlar trafikte tespit edilerek, 6 bin 275 lira idari yaptırım cezası uygulanıyor. Isparta'da da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler aralıksız sürdürülüyor. Şehrin giriş- çıkışlarını kontrol altına alan ekipler EGEDES ile araçları plaka tanıma sisteminden tek tek kontrol ediyor. Bir araç üzerine yerleştirilen kamera önce araçların plakalarını okuyup, sistem üzerinden bakanlığa bildiriyor. Plaka üzerinden yapılan inceleme sonucunda egzoz muayenesi olmayan veya süresi geçen araçlar tespit edilerek, yine aynı sistem üzerinden araç sahibine cezai işlem uygulanıyor. Isparta'da ekipler tarafından geçen yıldan bu zamana kadar yapılan denetimlerde 20 aracın bu şekilde tespit edildiği öğrenildi.

CEZASI 6 BİN 275 LİRA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde çevre mühendisi olarak görev yapan Harun Doğruyusever, denetimlerle ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklama yaptı. EGEDES'in bakanlık tarafından başlatıldığını belirten Doğruyusever, hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla başlatılan bir proje olduğuna değindi. Doğruyusever, "Bu proje kapsamında egzoz emisyon ölçümlerini artık vatandaşlarımızı durdurmadan, trafikte kontrollerini yaprak egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan vatandaşlarımıza idari yaptırım uygulamaktayız. Bu kapsamda 2023 yılı itibarıyla uyguladığımız ceza miktarı 6 bin 275 TL" dedi.

'DENETİMLER TRAFİĞİ AKSATMADAN, OTOMATİK YAPILIYOR'

Proje kapsamında araçların tek tek egzoz emisyonlarını takip ettiklerini belirten Harun Doğruyusever, "2022 Ocak ayından beri denetimlerimizi bilfiil gerçekleştiriyoruz. Şehrin muhtelif noktalarında vatandaşlarımızı hiçbir şekilde durdurmadan, trafiği aksatmadan EGEDES ile bu denetimleri gerçekleştiriyoruz. Bu denetimler sonunda, bakanlığımızın internet sayfasında bize ulaşan egzoz emisyonlarını yaptırmayan araçlarımıza idari yaptırımlar uyguluyoruz" diye konuştu

TOPLAM 20 ARACA CEZA

Denetimlerin sürdüğünü kaydeden çevre mühendisi Harun Doğruyusever, şöyle devam etti: "Toplam 20 cezai işlem uyguladık. 1000'e yakın aracı denetledik. Sürücülere egzoz emisyonlarını yaptırmalarını, bunları titizlikle takip etmelerini öneriyorum. İdari yaptırımımız 6 bin 275 TL, 2024 yılında yeniden değerlendirme oranına müteakip bakanlığımız tarafından değerlendirilecek oranda cezalarımız artacaktır."

EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜM BEDELİ 183,5 LİRA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Abdullah Borca, kentte EGEDES projesinin başlangıcından bugüne kadar toplam 49 bin 975 aracın egzoz emisyon ölçümü yaptırdığını belirterek, bakanlık tarafından belirlenen egzoz gazı emisyon ölçüm bedelinin 183,5 lira olduğunu, bu ölçümü yaptırmayanlara tespit edilmesi halinde 6 bin 275 TL idari yaptırım uygulandığı kaydetti. (DHA)