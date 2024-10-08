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Isparta'da Bal Kabağı Rekoltesi Su Kısıtlamasından Etkilendi

Isparta'da Bal Kabağı Rekoltesi Su Kısıtlamasından Etkilendi
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Isparta'nın Büyükgökçeli ve Küçükgökçeli köylerinde bu yıl 4 bin ton bal kabağı rekoltesi beklenirken, Eğirdir Gölü'ndeki su kısıtlaması nedeniyle rekolte yarı yarıya düştü. Üreticiler, su yetersizliği nedeniyle endişeli.

Isparta'nın merkeze bağlı Büyükgökçeli ve Küçükgökçeli köylerinde yetiştirilen bal kabağında bu yıl 4 bin ton rekolte bekleniyor. Eğirdir Gölü için tarımsal sulamada verilen su kısıtlamasından dolayı rekoltenin yarı yarıya düştüüğünü belirten üretici, yetkililerden çözüm bekliyor.

Göl, lavanta, elma ve domates başta olmak üzere, hemen her çeşit ürünün üretiminde Türkiye ve dünyada söz sahibi olan Isparta'da bal kabağı hasadı başladı. Isparta'da merkeze bağlı Büyükgökçeli ve Küçükgökçeli köylerinde ortalama bin dönöm arazide yetiştirilen bal kabağında bu yıl yaklaşık 4 bin ton rekolte bekleniyor. Köylünün bir kısmının ürettiği bal kabağı, tatlı yapımında kullanılmasının yanı sıra bebek maması imalatında da değerlendiriliyor.

Rekolte şu an yarı yarıya düşmüş durumda

Eğirdir Gölü için tarımsal sulamada verilen su kısıtlaması kararının ardından rekoltenin yarı yarıya düştüğünü belirten üretici, yetkililerden çözüm bekliyor. Küçükgökçeli köyünde 6 yıldır bal kabağı üretimi yapan üretici Melih Akman, köyde üretim alanının azaldığını belirterek, "Daha önceden köyde üretim daha fazlaydı fakat Eğirdir Gölü'nün su seviyesinin azalmasıyla tarımda su kısıtlaması kararı geldi ve kısıtlı su verildi, üretim azaldı. Biz daha önceden 70-80 dönüm arazide üretim yapıyorduk fakat su kısıtlamasından dolayı şu an 30-35 dönüme düşürdük. Rekolte şu an yarı yarıya düşmüş durumda. Önceki yıllarda dekarda 5-6 ton bal kabağı alınırken, su kısıtlılığından dolayı dekarda 2,5 ton bal kabağı elde ediyoruz. Bu seviyelere düştü" dedi.

Elde edilen bal kabaklarını Antalya, Aydın ve Kayseri illerine gönderdiğini söyleyen üretici Akman, tarımda su yetersizliğinden dolayı çiftçilerin üretimden memnun olmadıklarını söyledi.

"Bu yıl yaklaşık 4 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz"

Isparta'nın tarım ili olduğunu vurgulayan Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, bu yıl bal kabağı hasadında yaklaşık 4 bin ton rekolte beklendiğini belirterek, "Köylerimizde yaklaşık bin dönüm arazide bir bal kabağı ekimimiz oldu. Bu yıl yaklaşık 4 bin ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Burada üretilen kabaklar Ankara, İstanbul, İzmir illerimizde alıcı buluyor. Bu yıl Eğirdir Gölü'nde yaşanan su sıkıntısından dolayı hasatta biraz düşüşler var. Kış aylarına geliyoruz, artık inşallah kar ve yağmur yağar, gölümüz istenilen seviyeye gelir ve kısıtlı sulama kaldırılır diye düşünüyorum" açıklamalarında bulundu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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