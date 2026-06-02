Haberler

İspanya yılın ilk çeyreğinde 26,6 milyon turistle kendi rekorunu kırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya, yılın ilk çeyreğinde 26,6 milyon turist ağırlayarak kendi rekorunu kırdı. Turist harcamaları 36,7 milyar avroya ulaştı.

İspanya, Ulusal İstatistik Enstitüsünün (INE) verilerine göre, İspanya yılın ilk çeyreğinde (Ocak-Nisan) 26,6 milyon turist ağırlayarak kendi rekorunu kırdı.

Dünya Turizm Örgütünün (DTÖ) "2025 yılında en çok turist alan ülkeler" listesinde Fransa'nın (102 milyon) ardından 2'nci sırada bulunan İspanya (96,8 milyon), ülke ekonomisinde önemli bir yeri olan turizmde gelişmeye devam ediyor.

INE, İspanya'ya geçen yılın aynı dönemine oranla, yüzde 3,4 artışla 2026'nın ilk çeyreğinde 26,6 milyon turist geldiğini açıkladı.

Verilerde, yılın ilk çeyreğinde turistlerin harcamalarının 36 milyar 703 milyon avroya ulaşarak 2025'in aynı dönemine oranla yüzde 6,7'lik artış yakaladığı ve hem turist sayısında hem de turist harcamalarında İspanya'nın kendi rekorunu kırdığı bildirildi.

INE'nin sadece nisan ayı turizm rakamlarında 9,05 milyon turist geldiği ve 11 milyar 686 milyon avroluk harcama yapıldığı bilgileri paylaşıldı.

Turizm sektörü, 2025'te İspanya'nın gayri safi yurtiçi hasılasına (GSYİH) 218 milyar 459 milyon avro katkıda bulunarak yıllık bazda yüzde 2,5'lik reel bir büyüme ve toplam ulusal ekonominin yüzde 13'üne denk gelen bir paya sahip olmuştu.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak

CHP'de grup toplantısı krizi! Kılıçdaroğlu, düğmeye basıyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi

Erdoğan 10. kez dede oldu: Güzel haber Bayraktar çiftinden
Bıçaklanan genç yardım istediği polis tarafından kelepçelendi: Hastanede hayatını kaybetti!

Polis yardım etmek yerine kelepçe taktı: Yaralı genç hayatını kaybetti
Pakistan'da kerpiç evin çatısının çökmesi sonucu 6 çocuk hayatını kaybetti

Pakistan'da kerpiç evin çatısı çöktü: 6 çocuk hayatını kaybetti
BBP lideri Mustafa Destici, MHP çadırını ziyareti etti

MHP çadırındaki sürpriz ziyaretçi

Takı töreni hırsızı tahliye oldu, ATM'de yardım bahanesiyle 4 kişinin parasını çaldı

Takı töreni hırsızı tahliye olduktan sonra bakın nerede yakalandı
72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı

72 kilo veren ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! 'Virüs' diyerek hedef aldı

Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na zehir zemberek tepki