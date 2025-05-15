İspanya'da Construmat İnşaat Fuarı 20-22 Mayıs'ta Gerçekleşecek

İnşaat fuarı Construmat, 20-22 Mayıs tarihleri arasında İspanya'nın Barselona kentinde gerçekleşecek.

İspanya'nın Barselona kentinde bulunan Fira de Barcelona'da düzenlenecek inşaat fuarı Construmat, 20-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Daha sürdürülebilir ve verimli inşaat modellerini geliştirmeyi amaçlayan teknolojiler, sistemler ve malzemeler fuarda sergilenecek. Etkinlik ayrıca sektörün çevresel etkilerini azaltmaya, dijitalleşmeyi artırmaya, yetenekleri çekmeye ve konut açığı krizini ele almaya yönelik fikirler ve deneyimler sunacak.

Bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Construmat, 22 ülkeden 350'nin üzerinde katılımcıyı Barselona'da bir araya getirecek ve 22 bin ziyaretçinin fuara geleceği hedefleniyor. Fuar, geçen yıla kıyasla katılımcı şirket sayısında yüzde 24, doluluk oranında ise yüzde 15'lik bir büyüme kaydetti.

Fransa, Almanya, Portekiz, Çin, Polonya, Belçika, Avusturya, Fas, İtalya, İngiltere, Hollanda, Mısır, Andorra, Litvanya, Macaristan ve Japonya'dan şirketler ve grup pavilyonları fuarda yer alacak.

Türkiye, ağırlıklı olarak inşaat malzemeleri ve makine üreticileri olmak üzere 20'den fazla katılımcıyla konuk ülke olacak. Türkiye, fuarın etkinlik programında da önemli bir yer tutacak, başarı hikayelerini paylaşacak ve güçlü bir ticari ve kurumsal delegasyonla iş görüşmelerine katılacak.

Ayrıca fuar, inşaat sektöründe süreçleri optimize etmek, maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak için teknolojik çözümler sunan 40 startup'a da ev sahipliği yapacak. Yenilikler arasında malzeme işlevselliğini ve dayanıklılığını artırmaya yönelik nano kaplamalar, gerçek zamanlı beton mukavemeti izlemeye yönelik sensörler ve dronlar ile 3D teknolojisini kullanarak altyapı analizi yapmaya yönelik sistemler yer almaktadır. Bu alanda ayrıca konuşmalar, sunum oturumları ve startup'ların projelerini potansiyel yatırımcılara, alıcılara ve ortaklara sunmaları için ağ oluşturma fırsatları da yer alacak.

Kongre, oturumlar ve atölye çalışmaları

Fuar, aralarında Sürdürülebilir Bina Kongresi'nin de bulunduğu 120 etkinlik sunacak. 100'den fazla ulusal ve uluslararası konuşmacı, uygun fiyatlı sosyal konutlar, bina sağlığı ve biyolojik olarak yaşanabilirlik ve yapay zekanın mimarlık, inşaat ve kamu işlerinde pratik uygulamaları gibi konuları ele alacak. - İSTANBUL