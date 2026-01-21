Haberler

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları oyladı ve oylama sürecinin önemine vurgu yaptı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Bahçıvan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

İSO Başkanı Bahçıvan,"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti", "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" isimli fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Taurat Hossain'in "Kaos", "Spor" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Kaptan", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kar keyfi" karelerini seçen Bahçıvan, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafına oy verdi.

Bahçıvan, "Yılın Kareleri" oylamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Anadolu Ajansı'nın her yeni seneye girerken güzel bir geleneği olduğunu ifade etti.

Erdal Bahçıvan, şu ifadeleri kullandı:

"Hem birbirinden farklı konu başlıklarında seçilmiş olan enstantanelerle görsel zevkimizi, görsel vizyonumuzu geliştirme fırsatı buluyoruz hem de sizin oluşturmuş olduğunuz böylesi bir heyecanın ortağı olmuş oluyoruz. Tabii ki gönül arzu ediyor ki çok daha moral veren kareler olsun ama hayatın eksisi de var, artısı da var. Fotoğraflarda da zaten onu gözlemleyerek hem mutluluk karelerini görüyoruz hem de maalesef keder noktasındaki karelerle de karşı karşıya kalıyoruz. Keşke insanlık için mutluluk ve umut veren kareler çok daha fazla olsa. 2026'nın ben daha çok o tür karelerle dolu bir sene olup seçimi daha çok oralarda yapmanın ümidiyle bu emeği veren, bu fotoğrafları karşımıza getiren tüm arkadaşlara, emektarlara teşekkür ediyorum."

Oylama 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Yunus Türk - Ekonomi
Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak

Trump'ın davetine Erdoğan'dan yanıt! İşte ülkemizi temsil edecek isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama

Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı

Belediyeyi akraba çiftliğine çeviren biri daha!
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu
Fenerbahçe'ye Youssef En-Nesyri'den kötü haber

Fener taraftarının korktuğu başına geldi!
Yolun açık olsun Szymanski! Yeni takımı için sağlık kontrolüne gidiyor

Fener kariyeri bitti! İşte yeni takımı
Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy'a sert sözler

Yangında 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı'na sert sözler