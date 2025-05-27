İSO 500 Listesinde 25 Çerkezköy Firması Yer Aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024" listesinde, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) üyesi 25 firma yer aldı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nın üyelerinin her yıl önemli bir başarı göstererek listenin ön sıralarında yer alması ile ilgili açıklamalarda bulunan Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, "Bu başarı, bölge sanayimizin üretim gücünü ve ülke ekonomisindeki stratejik konumunun önemini bir kez daha gözler önüne serdi. İSO 500 listesinde bu yıl 25 üyemizin yer alması, bölgemizin üretim, istihdam ve ihracattaki gücünü açıkça ortaya koymaktadır. Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerini kapsayan Odamızın hizmet bölgesi; organize sanayi bölgeleri, güçlü lojistik altyapısı ve nitelikli iş gücüyle Türkiye'nin önde gelen üretim üslerinden biri haline gelmiştir. Otomotiv yan sanayi, kimya, tekstil, plastik, ambalaj ve makine gibi birçok farklı sektörde faaliyet gösteren üyelerimiz, bölge sanayisinin çeşitliliğini ve dinamizmini yansıtmaktadır. Oda olarak, sanayicimizin yanında olmaya, dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda rehberlik etmeye devam edeceğiz. Daha fazla firmamızın İSO 500 ve İSO İkinci 500 listelerinde yer alması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Tüm üyelerimizi bu önemli başarıdan dolayı tebrik ediyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ