İsmail Seyis, LC Waikiki'nin Chief Brand Officer'ı Oldu

Moda perakendeciliğinde 25 yılı aşkın global deneyime sahip İsmail Seyis, LC Waikiki'ye Chief Brand Officer olarak katıldı. Seyis, yeni rolünde marka kimliğinin, vizyonunun ve stratejisinin şekillendirilmesine liderlik ederken müşteri deneyimini daha da güçlendirecek yenilikçi girişimlerin hayata geçirilmesinden sorumlu olacak.

LC Waikiki, üst düzey yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Moda perakendeciliğinde 25 yılı aşkın uluslararası deneyime sahip İsmail Seyis, LC Waikiki Chief Brand Officer (CBO) olarak göreve başladı.

Yapılan açıklamaya göre, stratejik büyüme, marka yönetimi, e-ticaret ve çok kanallı perakende operasyonlarında derin bir uzmanlığa sahip olan İsmail Seyis, bugüne dek GAP Inc., OVS, Gloria Jeans ve Alshaya Group gibi küresel markalarda CEO, Genel Müdür ve Başkan düzeyinde liderlik rollerini üstlendi. Seyis, Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Amerika'da 70'i aşkın ülkede yürütülen operasyonlara liderlik ederken hem fiziksel hem dijital kanallarda müşteri odaklı büyüme stratejileri geliştirerek bu pazarlarda markaların konumlarını güçlendirdi. İngiltere'de doğan ve eğitimini de İngiltere'de tamamlayan İsmail Seyis, CBO rolü kapsamında müşteri deneyimini iyileştiren ve LC Waikiki'nin lider konumunu güçlendiren marka girişimlerinin stratejik olarak geliştirilmesi ve hayata geçirilmesine öncülük edecek. Seyis, aynı zamanda marka kimliğini, vizyonunu ve stratejisini şekillendirmenin yanı sıra tüketici etkileşimi, görsel pazarlama ve mağaza konsepti uygulamalarını da yönlendirerek LC Waikiki'nin hedef kitlesiyle kurduğu bağı daha da derinleştirecek. - İSTANBUL

