AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu Genel Sekreteri: "İslami ekonomi küresel ölçekte varlığını kabul ettirdi"

AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu Genel Sekreteri Yousef Hassan Khalawi, İslami ekonominin küresel finans sahnesinde varlığını kabul ettirdiğini, İslam dininin hükümlerine uygun şekilde işlem yapan yatırımcıları çekmek için artan bir rekabetin yaşandığını belirtti.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve AlBaraka Zirve Serisi kapsamında İstanbul Finans Merkezi Halkbank Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi'ne katılan AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu Genel Sekreteri Yousef Hassan Khalawi, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

"İslami ekonomi küresel ölçekte varlığını kabul ettirdi." ifadesini kullanan Khalawi, İslam dininin hükümlerine uygun şekilde işlem yapan yatırımcıları çekmek için küresel ölçekte artan bir rekabetin yaşandığına dikkati çekti.

Khalawi, "İslami kurallara bağlı ekonomi sektörünün büyüklüğü artık milyarlarca dolarla değil, trilyonlarca dolarla ölçülüyor ve yıllık büyüme oranları konvansiyonel ekonomideki muadillerinden daha yüksek." dedi.

Dünya genelinde mevcut ekonomik sistemin en iyi çözümü temsil etmediğine dair giderek artan kanaatlerin oluştuğunu belirten Khalawi, Nobel ödüllü isimlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda önde gelen ekonomistin, krizlerin kökeninin mevcut küresel finansal sistemin yapısında yattığını ve "borçlanmaya dayalı sistemin kalkınmayı sağlayamayacağını" düşündüklerini ifade etti.

Khalawi, geleneksel finansal sisteme alternatif arayışlarının dünya genelinde İslami ekonomi açısından büyük fırsatlar oluşturduğunu vurguladı.

"Türk piyasasında önemli gelişmeler yaşandı"

Bazı İslam ülkesi olmayan devletlerin de İslami prensiplere uygun fonları çekmek için İslami finans alanını açmaya ve özel mekanizmalar geliştirmeye başladığını hatırlatan Khalawi, "Bu ülkeler, örneğin sukuk ihraç etme konusunda ve İslami kurallara uygun finansman sağlama alanında rekabet ediyor." dedi.

Khalawi, "Londra'dan bahsedersek, orada her yıl düzenlediğimiz bir zirvemiz var. İstanbul Zirvesi'nden bile önce başlattık ve bu yıl beşinci kez düzenlenecek. Londra küresel ölçekte İslami finansın merkezi olma konusunda güçlü bir şekilde rekabet ediyor, herkes Londra'nın büyük bir finans, ticaret ve yatırım merkezi olarak potansiyelini bilir." ifadesini kullandı.

Meselenin yalnızca bir istek olmadığını, küresel rekabetin çok çetin olduğunu söyleyen Khalawi, "Mesele şu ki gerçekçi ve uygulanabilir planlara ihtiyacımız var. Türk piyasasında şüphesiz önemli gelişmeler yaşandı. Bu gelişme sermaye çekmek amacıyla kendi yasal yapısına sahip İstanbul Finans Merkezinin kurulmasını da içeriyor." diye konuştu.

İstanbul'un muazzam bir finansal potansiyele sahip olmasının yanı sıra İslami ekonomi ve finans alanında da büyük bir potansiyel barındırdığına dikkati çeken Khalawi, "Bu da bu potansiyeli somut sonuçlara dönüştürmek için planlar ve yönetici ekipler gerektirdiğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

"Yapılabilecek çok daha fazla şey var ve sadece Türkiye'nin, özellikle İstanbul'un, daha doğrusu İstanbul Finans Merkezi'nin potansiyelinden bahsetmek yeterli değil." diyen Khalawi, pratik plan ve programlara ihtiyaç olduğunu da vurguladı.

"İslami sermaye ve sürdürülebilir kalkınman ele alınacak"

Khalawi, zirvenin bu yıl "İslam Ekonomisinde Sermaye: Sürdürülebilir Kalkınma İçin Servetin Yapılandırılması" temasıyla düzenlendiğini belirterek, bunun ilk kez gündeme getirilen çok önemli bir konu olduğunu ifade etti.

Khalawi, zirve süresince İslami sermaye ve sürdürülebilir kalkınmanın ele alınacağını, bunun önündeki engeller, zorluklar, çözüm yolları, beklentiler ve hedeflerin masaya yatırılacağına dikkati çekti.

İslami ekonominin küresel varlığını artırmanın yollarına ilişkin Khalawi, potansiyelini ve fırsatlarını tanıtmak için en önemli araçlardan birinin özel uluslararası etkinlikler düzenlemek olduğunu söyledi.

Khalawi, AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu'nun her yıl küresel partnerleriyle işbirliği içinde İslami ekonominin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmak amacıyla 5 uluslararası etkinlik düzenlediğini anlattı.