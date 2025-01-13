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İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyi ile TKBB ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyi ile TKBB ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
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CIBAFI, TKBB ve İstanbul Ticaret Üniversitesi, katılım finansında küresel düzeyde inovasyonu ve araştırmayı teşvik etmek amacıyla stratejik bir mutabakat zaptı imzaladı. İşbirliği, eğitim ve sektörel gelişme alanlarında ortak çalışmalar yapmayı hedefliyor.

İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyi (CIBAFI), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve İstanbul Ticaret Üniversitesi katılım finans alanında hem Türkiye hem de küresel düzeyde inovasyon, araştırma ve geliştirmeyi teşvik etmek amacıyla kapsamlı mutabakat zaptı imzaladı.

TKBB'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu stratejik ortaklık CIBAFI Genel Sekreteri Dr. Abdelilah Belatik, TKBB Genel Sekreter Yardımcısı Fatma Çınar, İstanbul Ticaret Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Necdet Şensoy ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Dr. Osman Altay tarafından TKBB Genel Merkezinde imzalanan protokolle resmileştirildi.

İşbirliği protokolü, eğitim, araştırma, sektörel gelişme ve profesyonel kapasite geliştirme alanlarında ortak çalışmalar gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CIBAFI Genel Sekreteri Belatik, "Mutabakat zaptı, CIBAFI'nin İslami finansal hizmetler sektörünü ilerleten stratejik ortaklıkları teşvik etme taahhüdünü yansıtmaktadır. Bu işbirliği sayesinde inovasyonu teşvik edecek, profesyonel yetenekleri geliştirecek ve küresel olarak katılım finansını güçlendiren etkili girişimler geliştireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"Katılım finans sektöründe sürdürülebilir büyüme için yeni fırsatlar oluşturuyoruz"

TKBB Genel Sekreter Yardımcısı Çınar da söz konusu ortaklığın sektörün dinamik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kapsamlı bir yaklaşımı temsil ettiğini belirterek, "Sektörel uzmanlık, akademik araştırma ve profesyonel gelişim alanlarındaki güçlü yönlerimizi bir araya getirerek katılım finans sektöründe sürdürülebilir büyüme için yeni fırsatlar oluşturuyoruz." ifadesini kullandı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Ekonomik Sistemler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Şensoy ise, "İşbirliğimiz akademi ve sektör arasında bilgi alışverişi için güçlü bir platform oluşturacaktır. Birlikte, küresel katılım finans sektörünün gelişen taleplerini karşılayan ileriye dönük çözümler geliştireceğiz." açıklamasında bulundu.

Açıklamada ortaklığın mesleki gelişim programları, ortak araştırma girişimleri, sektör-akademi işbirliği, politika savunuculuğu ve pazar geliştirme faaliyetleri de dahil olmak üzere birçok işbirliği alanını kapsadığı vurgulandı.

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş - Ekonomi
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