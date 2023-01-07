İslam Memiş'ten bomba iddia! 'Emekli ve memura yüzde 15 ek zam geliyor' deyip tarih bile verdi

Ekonomi konusunda atılacak adımlarla ilgili önceden yaptığı tahminlerle dikkatleri üzerine çeken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mart ortası emekli ve memura yüzde 15 ilave zam. Mayıs ilk haftası seçim. Beklentim bu yönde" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda asgari ücret zammının yüzde 54 olduğu açıklandı. Bunun ardından enflasyon verilerinin belirlenmesiyle memur ve emekli maaşlarına yüzde 25 oranında zam yapılacağı duyuruldu. Bu rakam memura da emekliyi de memnun etmezken bir gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan zammın yüzde 30 oranına çıkarıldığını söyledi.

Ancak bu zammın da yakın sürede yeniden artırılacağı iddia edildi. İslam Memiş ve Fatih Portakal'dan yeni emekli ve memur zammı iddiaları olay oldu.

Aralık ayı enflasyonun belli olmasının ardından memur yüzde 16.8, emekli maaşına ise yüzde 15 zam gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu zam oranını önce yüzde 25'e çıkardıklarını açıkladı. Bir gün sonra ise Erdoğan emekli ve memur zammını yüzde 30'a yükselttiklerini duyurdu. Erdoğan, en düşük emekli maaşının da 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Ancak bu zam da beğenilmedi. Memur ve emekliye yakın zamanda yüzde 15 daha zam yapılacağı iddia edildi.

Ekonomi konusunda atılacak adımlarla ilgili önceden verdiği bilgilerle dikkat çeken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, memur ve emekli maaşlarına yüzde 15 daha ek zam yapılacağını belirtip o zammın yapılacağı tarihi açıkladı.

İslam Memiş, memur ve emekliye Mart ayı ortasında yeni bir zam daha yapılacağını belirterek, "Mart ortası emekli ve memura yüzde 15 ilave zam. Mayıs ilk haftası seçim. Beklentim bu yönde" paylaşımı yaptı.