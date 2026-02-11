Haberler

İslahiye biberinden elde edilen pul biberin yüzde 30'u ihraç ediliyor

Güncelleme:
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üretilen tescilli pul biberin yüzde 30'u yurtdışına ihraç ediliyor. Yıllık üretim 100 bin ton, bu miktarın büyük bölümü iç piyasaya sunuluyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üretilen tescilli İslahiye biberinden elde edilen sofralık pul biberin yüzde 30'u ihraç ediliyor.

İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada ilçede faaliyet gösteren 29 fabrikada yıllık yaklaşık 100 bin ton sofralık pul biber üretildiğini belirtti.

İlçede yaklaşık 25 bin dekar alanda üretilen kırmızı biberin ilçe ekonomisinin lokomotifi konumunda olduğunu belirten Türkmen, şunları kaydetti:

"Yıllık 100 bin ton üretimin yüzde 70'i, yani yaklaşık 70 bin tonu iç piyasada tüketiliyor, yüzde 30'luk kısmı ise Almanya, Hollanda ve İngiltere başta olmak üzere yaklaşık 60 ülkeye ihraç ediliyor. Üretimden sofraya kadar her aşama büyük bir özenle gerçekleştiriliyor."

Lisanslı depoculuk sistemine geçmeyi hedeflediklerini belirten Türkmen, bu sayede yıllık yaklaşık 5 milyon dolar olan ihracatı yaklaşık 10 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Ekonomi
