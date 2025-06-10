İŞKUR, Ocak-Mayıs Döneminde 614 Bin 586 İşe Yerleştirme Gerçekleştirdi

İŞKUR, Ocak-Mayıs Döneminde 614 Bin 586 İşe Yerleştirme Gerçekleştirdi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla ocak-mayıs döneminde 614 bin 586 kişinin işe yerleştirildiğini açıkladı. Bakan, ayrıca 986 bin 856 açık iş tespit ettiklerini belirtti.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak-mayıs döneminde Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) aracılığıyla toplam 614 bin 586 işe yerleştirmeye aracılık ettiklerini duyurdu.

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İŞKUR ile vatandaşlarımızın iş arama süreçlerine destek oluyor, çalışma hayatının ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Ocak-mayıs aylarında toplam 614 bin 586 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 1,3 milyondan fazla bireysel görüşme ve 374 bin 996 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 986 bin 856 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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