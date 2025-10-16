İŞKUR Gençlik Programı ile Üniversite Öğrencilerine Gelir Desteği

Samsun Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) İl Müdürü Gökhan Dürümlü, "İŞKUR Gençlik Programı"ndan Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) için 3 bin 238, Samsun Üniversitesi(SAMÜ) için ise 381 öğrencinin programdan faydalanabileceğini açıkladı.

Türkiye İş Kurumu tarafından devlet üniversiteleri iş birliğiyle düzenlenen "İŞKUR Gençlik Programı" kapsamında 2025–2026 eğitim-öğretim yılı başvuruları başlıyor. Programla üniversite öğrencilerine hem iş gücü deneyimi hem de gelir desteği sağlanacak.

Öğrencilerin istihdam edilebilirliğini artırmak, bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplin kazanmalarına destek olmak amacıyla yürütülen İŞKUR Gençlik Programı; devlet üniversitelerinde öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik olarak kısmi zamanlı aktif iş gücü programı şeklinde uygulanıyor. Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ise programdan yararlanamıyor.

Programa katılan öğrenciler haftalık en fazla 3 gün çalışabilecek. Katılımcılara günlük bin 83 TL ödeme yapılacak. Buna göre öğrenciler, ayda 5 gün çalışmaları halinde yaklaşık 5 bin 415 TL, 14 gün çalışmaları halinde ise yaklaşık 15 bin 162 TL gelir desteği elde edecek. Ayrıca genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri İŞKUR tarafından karşılanacak.

Başvurular başladı

Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gökhan Dürümlü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi için 3 bin 238, Samsun Üniversitesi için ise 381 öğrencinin programdan faydalanabileceğini belirtti. Dürümlü, başvuruların Samsun Üniversitesi için 16–20 Ekim, Ondokuz Mayıs Üniversitesi için ise 17–21 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacağını söyledi.

Gençlerin başvurularını İŞKUR Gençlik Platformu veya İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden yapabileceklerini hatırlatan Dürümlü, "Programımıza ilişkin tüm ayrıntılara gençlerimiz genclik.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilirler" dedi.

Dürümlü, İŞKUR Gençlik Programı'nın öğrencilerin öğrenim sürecinde deneyim kazanmalarına ve iş hayatına hazırlanmalarına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi. - SAMSUN