İŞKUR'dan Üniversite Öğrencilerine İş Deneyimi Fırsatı

Güncelleme:
İŞKUR Gençlik Programı kapsamında Afyonkarahisar'da 2 bin 154 üniversite öğrencisi işe yerleştirilecek. Program, öğrencilere iş arama becerileri ve finansal okuryazarlık konularında eğitim vererken, haftada en fazla üç gün çalışma imkanı sunacak. Katılımcılara günlük 1.083 TL ödeme yapılacak.

Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) Afyonkarahisar İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarını aksatmadan iş deneyimi kazanmalarını sağlayan İŞKUR Gençlik Programı çerçevesinde kentte 2 bin 154 öğrencinin işe yerleştirileceği belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada başvuruların bugün itibariyle başladığı kaydedilerek, "İŞKUR aracılığıyla devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde yürütülen program; gençlere iş arama becerileri, finansal okuryazarlık, CV hazırlama ve mülakat teknikleri gibi alanlarda eğitim verirken, aynı zamanda gelir elde etme fırsatı da sunuyor. Her üniversitenin kendi öğrencilerine özel olarak haftada en fazla üç gün uygulanacak program sayesinde öğrenciler, derslerinden geri kalmadan hem okuyup hem çalışabilecek. Programa katılan öğrencilere günlük bin 83 TL ödeme yapılacak. Böylece ayda 5 gün katılım sağlayan bir öğrenci yaklaşık 5 bin 415 TL, 14 gün katılan öğrenci ise yaklaşık 15 bin162 TL kazanabilecek. Ayrıca, program süresince öğrencilerin kısa vadeli sigorta primleri de İŞKUR tarafından karşılanacak.

Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesiyle iş birliği içinde yürütülecek olan İŞKUR Gençlik Programının 2025-2026 yılı başvuruları başladı. Afyon Kocatepe Üniversitesinde bin 32 kişilik ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde bin 122 kişilik olmak üzere toplam 2 bin 154 kişilik İŞKUR Gençlik Programı (İGP) uygulanacaktır.

Öğrencilerin, 22-26 Ekim 2025 tarihleri arasında https://genclik.iskur.gov.tr/ ile www.iskur.gov.tr internet adreslerimizden ALO-170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezimizden veya E-Devlet üzerinden başvuru yapmaları zorunludur. Başvuruda sorun yaşayan öğrenciler Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzden destek alarak başvuruda bulunabilirler" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
