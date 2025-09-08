Haberler

İŞKUR'dan 1 Milyon İşe Yerleştirme Başarısı
Güncelleme:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR'un Ocak-Ağustos ayları arasında 1 milyon 19 bin 646 kişiyi işe yerleştirdiğini açıkladı. Bakan, işgücü talebinin artırılması ve istihdamın güçlendirilmesi konusundaki çabalarını vurguladı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun ( İşkur ) Ocak-Ağustos ayları arasında 1 milyon 19 bin 646 işe yerleştirmeye aracılık ettiğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güçlü çalışma hayatı, güçlü ekonomi, güçlü Türkiye. Ocak-Ağustos aylarında toplam 1 milyon 19 bin 646 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 2 milyon 196 bin 852 bireysel görüşme ve 593 bin 593 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 1 milyon 615 bin 885 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Üretimi, istihdamı ve ihracatı artıran bir yaklaşımla çalışma hayatımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. İŞKUR aracılığıyla Ocak-Ağustos ayları arasında önemli başarılara imza attık. İşvereni, işçisi ve tüm kesimleriyle yarınlarımızı birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
