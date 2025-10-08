İŞKUR, 9 Ayda 1.1 Milyon Kişiyi İşe Yerleştirdi

Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla ocak-eylül ayları arasında toplam 1 milyon 166 bin 562 kişinin işe yerleştirildiğini duyurdu. Açıklamalarında, iş gücü piyasasının güçlenmesi ile istihdam kapasitesinin artırılacağına vurgu yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İş gücü piyasalarımız güçlendikçe istihdam kapasitemizi de artırıyoruz. Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR aracılığıyla ocak-eylül ayları arasında önemli adımlar attık. 1 milyon 166 bin 562 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 2 milyon 462 bin 549 bireysel görüşme ve 677 bin 163 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 1 milyon 829 bin 831 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Bu adımlarımızla, ekonomi ve istihdam alanında politikalarımızı içeren Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Unutma İŞKUR'da iş var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
