Haberler

İŞKUR aracılığıyla 1 milyon 396 bin 949 işe yerleştirme yapıldı

İŞKUR aracılığıyla 1 milyon 396 bin 949 işe yerleştirme yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla ocak-kasım döneminde 1 milyon 396 bin 949 işe yerleştirme gerçekleştirdiklerini açıkladı. Ayrıca 3 milyon bireysel görüşme ve 831 bin iş yeri ziyareti yapıldı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) aracılığıyla ocak-kasım döneminde 1 milyon 396 bin 949 işe yerleştirmeye aracılık edildiğini açıkladı.

Bakan Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşkur aracılığıyla ocak-kasım ayları arasında önemli hizmetlere imza attık. 1 milyon 396 bin 949 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 3 milyona yakın bireysel görüşme ve 831 bin 517 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 2 milyon 272 bin 271 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Hep daha iyisini, hep daha ilerisini hedefleyerek çalışma hayatının dinamik yapısını korumaya devam edeceğiz. Unutma İŞKUR'da iş var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis şehit oldu

İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Maalesef acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Gözünü şampiyonluğa dikti! Ezeli rakibin yıldızını istiyor
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim

3 spikere gözaltının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler

Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini sahasında yendiler
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu

2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Gözünü şampiyonluğa dikti! Ezeli rakibin yıldızını istiyor
Çin'deki safari parkında bakıcısına saldıran ayı dehşet saçtı

46 saniye sürdü, herkes dondu kaldı
Icardi'yi bile unutturacak! Galatasaray'a Meksikalı golcü

Icardi'yi bile unutturacak! Galatasaray'a Meksikalı golcü
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Brezilya'dan geldi, 18 yaşına girer girmez Türk futbolcu ile evlendi
Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu

Yengesine gelen mesajı görünce planı yaptı, buluşma yeri kana bulandı
ABD'de 7 pitbull cinsi köpek, dede ve 3 aylık torununu parçalayarak öldürdü

Pitbull vahşeti! Dede ve 3 aylık torunu evinde parçalanarak öldü
Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı

Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi, fotoğrafını çekip paylaştı
Neymar, çocukluk aşkını küme düşmekten kurtardı

Ne yaptın sen Neymar! Bütün ülke onu konuşuyor
Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın

Ünlü oyuncunun o meyveye verdiği paraya bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.