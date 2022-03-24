İskenderun Körfezi, yük elleçlemede 2021'i "lider" tamamladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İskenderun Körfezi, yük elleçlemede 2021'i "lider" tamamladı

AA - Burak Milli - Ekonomi
 - Güncelleme:
İskenderun Körfezi, yük elleçlemede 2021'i

İskenderun Deniz Ticaret Odası Başkanı Kemal Kutlu, geçen yıl Türkiye'nin toplam yük elleçlemesinin yüzde 25'inin İskenderun Körfezi'nde gerçekleştirildiğini bildirdi.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - İskenderun Deniz Ticaret Odası Başkanı Kemal Kutlu, geçen yıl Türkiye'nin toplam yük elleçlemesinin yüzde 25'inin İskenderun Körfezi'nde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kutlu, yazılı açıklamasında, İskenderun Körfezi'nde farklı branşlarda 37 kıyı tesisinin yer aldığını belirtti.

Körfezin deniz ticaretinde önemli bir konumda olduğunu kaydeden Kutlu, "2021 yılında 131 milyon 26 bin 473 ton ile Türkiye'nin toplam yük elleçlemesinin yüzde 25'i İskenderun Körfezi'nde gerçekleşmiştir. İskenderun Körfezi bu rakamla liman başkanlıkları sıralamasında ilk sıralarda yer almıştır. Liman ve iskelelere uğrayan 5 bin 817 gemi sayısıyla da ikinci sırada yer almaktayız." ifadelerini kullandı.

Kutlu, yeni yatırımlarla deniz ticaretinin bölgede daha da büyüyeceğini kaydetti.

AA / Burak Milli - Ekonomi

Kemal Kutlu, İskenderun, Türkiye, Liman, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title