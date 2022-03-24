İskenderun Körfezi, yük elleçlemede 2021'i "lider" tamamladı

İSKENDERUN, HATAY (AA) - İskenderun Deniz Ticaret Odası Başkanı Kemal Kutlu, geçen yıl Türkiye'nin toplam yük elleçlemesinin yüzde 25'inin İskenderun Körfezi'nde gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kutlu, yazılı açıklamasında, İskenderun Körfezi'nde farklı branşlarda 37 kıyı tesisinin yer aldığını belirtti.

Körfezin deniz ticaretinde önemli bir konumda olduğunu kaydeden Kutlu, "2021 yılında 131 milyon 26 bin 473 ton ile Türkiye'nin toplam yük elleçlemesinin yüzde 25'i İskenderun Körfezi'nde gerçekleşmiştir. İskenderun Körfezi bu rakamla liman başkanlıkları sıralamasında ilk sıralarda yer almıştır. Liman ve iskelelere uğrayan 5 bin 817 gemi sayısıyla da ikinci sırada yer almaktayız." ifadelerini kullandı.

Kutlu, yeni yatırımlarla deniz ticaretinin bölgede daha da büyüyeceğini kaydetti.