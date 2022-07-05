İskandinavya'nın en büyük hava yolu şirketi SAS, iflas başvurusunda bulundu - Haberler

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İskandinavya'nın en büyük hava yolu şirketi SAS, iflas başvurusunda bulundu

AA - Ekonomi
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İskandinavya'nın en büyük hava yolu şirketi SAS, pilotların başlattığı grevin mali durumu ve likiditeyi baskı altına alması sonrasında iflas sürecini başlattı. Bu yılın başlarında kemer sıkma programı açıklayan şirket, 1,9 milyar dolarlık borcunu yapılandırıp, öz sermayesini 1 milyar dolar artırmayı hedefliyor.

İskandinav hava yolu şirketi SAS, ABD'de iflas başvurusunda bulundu. SAS'tan yapılan açıklamada, şirketin, ABD İflas Kanunu'nun 11. Bölümü uyarınca borçlarının devam eden yeniden yapılandırılmasını hızlandırmak amacıyla iflas başvurusu yaptığı belirtildi.

Başarısız toplu pazarlıktan sonra pilotların son günlerdeki grevi, hava yolunun mali durumunu ve likiditesini baskı altına alıyordu.

SAS'ın, Covid-19 salgını sonrası toparlanma beklenenden daha yavaş olduğu için borç yükünü iki yıl içinde ikinci kez yapılandırmak için ABD İflas Kanunu'nun 11. Bölümü kullanması dikkati çekti.

İskandinavya'nın en büyük hava yolu şirketi SAS, bu yılın başlarında bir kemer sıkma programı açıklamıştı. Şirket, 1,9 milyar dolarlık borcunu yapılandırıp, öz sermayesini 1 milyar dolar artırmayı hedefliyor.

AA / Ekonomi

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