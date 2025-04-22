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İşgücü Piyasası Araştırması: En Fazla İhtiyaç İmalat Sektöründe

İşgücü Piyasası Araştırması: En Fazla İhtiyaç İmalat Sektöründe
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması sonuçlarına göre, en fazla iş gücü ihtiyacının imalat sektöründe olduğunu açıkladı ve araştırmanın istihdam olanaklarını genişletme politikalarıyla ilgili olduğunu vurguladı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması'na göre; en fazla iş gücü ihtiyacının imalat sektöründe yaşandığını açıkladı.

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) hazırladığı 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması sonuç raporları yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, araştırmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üreten, büyüyen, istihdam olanaklarını genişleten Türkiye hedefiyle politikalar oluşturmaya devam ediyoruz. İŞKUR'un hazırladığı 2024 yılı İşgücü Piyasası Araştırması'nın sonuç raporlarını yayımladık. 2 kişi ve üzerinde istihdam sağlayan 86 bin iş yeri ile görüşme sağladık. En fazla iş gücü ihtiyacı imalat sektöründe yaşanıyor. 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde yüzde 29,7 oranında açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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