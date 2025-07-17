İsdemir ve Özçelik-İş Sendikası'ndan Toplu İş Sözleşmesi Anlaşması

İsdemir ve Özçelik-İş Sendikası'ndan Toplu İş Sözleşmesi Anlaşması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin en büyük entegre çelik tesisi İsdemir ile Özçelik-İş Sendikası arasında 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Anlaşma, 3 bin 406 çalışanın haklarını koruyarak iyileştirme sağlamayı hedefliyor.

Türkiye'nin aynı anda uzun ve yassı çelik üretebilen tek ve en büyük entegre tesisi İsdemir'in toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İsdemir ile Özçelik-İş Sendikası arasında yürütülen 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, bugün Ankara'da imzalandı.

İsdemir'in saat ücretli 3 bin 406 çalışanını kapsayan sözleşme, 29 Ocak'ta başlayan görüşmelerin 6'ncı oturumunda karara bağlandı. Toplu sözleşmede 68 asıl ve 2 geçici olmak üzere toplam 70 madde üzerinde mutabakat sağlandı.

Anlaşmanın, iş barışını koruyarak çalışan haklarında iyileşme sağlayacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu

KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı sır gibi saklanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konyaspor Başkanı açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştık

Konyaspor Başkanı açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.