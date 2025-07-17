İsdemir ve Özçelik-İş Sendikası'ndan Toplu İş Sözleşmesi Anlaşması
Türkiye'nin en büyük entegre çelik tesisi İsdemir ile Özçelik-İş Sendikası arasında 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Anlaşma, 3 bin 406 çalışanın haklarını koruyarak iyileştirme sağlamayı hedefliyor.
Türkiye'nin aynı anda uzun ve yassı çelik üretebilen tek ve en büyük entegre tesisi İsdemir'in toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, İsdemir ile Özçelik-İş Sendikası arasında yürütülen 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, bugün Ankara'da imzalandı.
İsdemir'in saat ücretli 3 bin 406 çalışanını kapsayan sözleşme, 29 Ocak'ta başlayan görüşmelerin 6'ncı oturumunda karara bağlandı. Toplu sözleşmede 68 asıl ve 2 geçici olmak üzere toplam 70 madde üzerinde mutabakat sağlandı.
Anlaşmanın, iş barışını koruyarak çalışan haklarında iyileşme sağlayacağı kaydedildi.